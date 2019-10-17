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Захарова призвала Моро распространить призыв к закрытию «Миротворца» 

Российская Газета + ещё 3
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Facebook требование замглавы миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро к Верховной раде о закрытии сайта "Миротворец". Дипломат призвала распространить данное заявление "в ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, на гламурных парижских и лондонских форумах по безопасности журналистов".
По словам Захаровой, нет смысла говорить в Раде о необходимости прекратить работу портала. Однако представитель МИД РФ считает, что в вышеназванные организации не пускают журналистов, "которые могли бы засвидетельствовать страшные преступления порошенковского режима против свободы слова".
Напомним, замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, выступая перед депутатами Верховной рады, призвал украинских парламентариев закрыть сайт "Миротворец". Этот ресурс позиционирует себя как база досье на людей, якобы сотрудничающих с ополчением Донбасса. В списках значатся личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта.
На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский также подверг критике скандальный ресурс. Однако, по словам главы государства, как президент он не может открывать или закрывать сайты.
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Политика , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , ОБСЕ , ООН , ЮНЕСКО , Верховная Рада
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