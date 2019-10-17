Захарова призвала Моро распространить призыв к закрытию «Миротворца»

По словам Захаровой, нет смысла говорить в Раде о необходимости прекратить работу портала. Однако представитель МИД РФ считает, что в вышеназванные организации не пускают журналистов, "которые могли бы засвидетельствовать страшные преступления порошенковского режима против свободы слова".

Напомним, замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, выступая перед депутатами Верховной рады, призвал украинских парламентариев закрыть сайт "Миротворец". Этот ресурс позиционирует себя как база досье на людей, якобы сотрудничающих с ополчением Донбасса. В списках значатся личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта.