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Дипломаты объяснили сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 2 часа назад
Сопровождение Путина в ОАЭ машинами «ДПС» объяснили
Фото: РИА Новости
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях с надписями «ДПС» было попыткой оказать дополнительный знак внимания российскому лидеру, сообщили в российском посольстве в Абу-Даби.
«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», — отметил представитель дипмиссии, передает РИА «Новости».
По его словам, власти ОАЭ не консультировалась перед визитом с посольством по поводу надписей на автомобилях. Российские делегации другого уровня в ОАЭ сопровождают обычные автомобили дорожной полиции без дополнительных надписей, добавил он.
Напомним, во вторник Путин посетил Абу-Даби. На подъезде ко дворцу кортеж президента России сопровождали автомобили Mercedes белого цвета с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью «ДПС». На дверцах машин были нарисованы флаги и гербы двух стран.
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Комментарии3
Политика , Владимир Путин , ГИБДД , РИА Новости , Абу-Даби , ОАЭ
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