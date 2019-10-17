Сопровождение Путина в ОАЭ машинами «ДПС» объяснили

Дипломаты объяснили сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях с надписями « ДПС » было попыткой оказать дополнительный знак внимания российскому лидеру, сообщили в российском посольстве в Абу-Даби

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», — отметил представитель дипмиссии, передает РИА «Новости».

По его словам, власти ОАЭ не консультировалась перед визитом с посольством по поводу надписей на автомобилях. Российские делегации другого уровня в ОАЭ сопровождают обычные автомобили дорожной полиции без дополнительных надписей, добавил он.

Напомним, во вторник Путин посетил Абу-Даби. На подъезде ко дворцу кортеж президента России сопровождали автомобили Mercedes белого цвета с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью «ДПС». На дверцах машин были нарисованы флаги и гербы двух стран.