Опубликовано фото телефона Путина

Опубликовано фото «самого удобного телефона в мире» в кабинете Путина

«Вот так выглядит самый удобный телефон в мире: просто берешь трубку, а тот, с кем хотел поговорить, уже на линии», — написал Смирнов в своем Twitter, опубликовав фотографию телефона. Вот так выглядит самый удобный телефон в мире: просто берешь трубку, а тот, с кем хотел поговорить, уже на линии pic.twitter.com/VxWF7ZXYTe— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 16, 2019

На телефоне нет кнопок для набора номера. Вместо этого на нем изображен герб России, а также имеется одна неразличимая надпись.

В комментариях пользователи также обратили на бумаги на столе у Путина, буквы на которых написаны очень крупным шрифтом.