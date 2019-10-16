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Опубликовано фото «самого удобного телефона в мире» в кабинете Путина 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Опубликовано фото телефона Путина
Фото: РИА Новости
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал фотографию телефона из кабинета президента Владимира Путина, который он назвал «самым удобным в мире».
«Вот так выглядит самый удобный телефон в мире: просто берешь трубку, а тот, с кем хотел поговорить, уже на линии», — написал Смирнов в своем Twitter, опубликовав фотографию телефона.
На телефоне нет кнопок для набора номера. Вместо этого на нем изображен герб России, а также имеется одна неразличимая надпись.
В комментариях пользователи также обратили на бумаги на столе у Путина, буквы на которых написаны очень крупным шрифтом.
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Политика , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин
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