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Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили
Фото: РИА Новости
Наличие допуска на перелеты из Москвы в Кутаиси не дает права авиакомпании «Сибирь» выполнять рейсы в Грузию в условиях запрета. Об этом «Ленте.ру» сообщила представительница S7 Надежда Хаитова.
Как пояснила Хаитова, допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний.
Ранее 16 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) был опубликован документ, разрешающий авиакомпании «Сибирь» полеты из Москвы в Кутаиси с частотой до семи рейсов в неделю. При этом отзывался допуск на выполнение перевозок по маршрут Москва — Кутаиси у авиакомпании «Глобус».
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли акции протеста. Их причиной стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.
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Комментарии
Политика , Общество , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Росавиация , АК S7 , Госдума , Грузия , Кутаиси , Москва
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