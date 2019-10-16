Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили

Как пояснила Хаитова, допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний.

Ранее 16 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) был опубликован документ, разрешающий авиакомпании «Сибирь» полеты из Москвы в Кутаиси с частотой до семи рейсов в неделю. При этом отзывался допуск на выполнение перевозок по маршрут Москва — Кутаиси у авиакомпании «Глобус».