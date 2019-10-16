Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым

Президент России Владимир Путин устроил в своей резиденции в Ново-Огарево совещание по теме финансового оздоровления предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает «Интерфакс». Мероприятие не анонсировалось Кремлем, уточняют журналисты РИА Новости в своем Telegram-канале.

Путин отметил высокую закредитованность оборонных организаций, подчеркнув, что это мешает производству гражданской продукции. Глава государства подчеркнул, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий ОПК должны быть ориентированы на диверсификацию их работы.