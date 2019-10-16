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Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым 

Lenta.ru 46 минут назад
Президент России Владимир Путин устроил в своей резиденции в Ново-Огарево совещание по теме финансового оздоровления предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает «Интерфакс». Мероприятие не анонсировалось Кремлем, уточняют журналисты РИА Новости в своем Telegram-канале.
В совещании участвуют министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, отмечается в публикации. Судя по фотографии, там также присутствуют первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Путин отметил высокую закредитованность оборонных организаций, подчеркнув, что это мешает производству гражданской продукции. Глава государства подчеркнул, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий ОПК должны быть ориентированы на диверсификацию их работы.
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Политика , Видео , Сергей Шойгу , Антон Силуанов , Юрий Борисов , Эльвира Набиуллина , Сергей Чемезов , Денис Мантуров , Андрей Белоусов , Максим Орешкин , Владимир Путин , Минпромторг , Ростех , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости , Интерфакс
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