Путин рассказал, каким чиновникам заняться другой работой

Путин раскритиковал чиновников за работу по ликвидации последствий паводков

Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке и раскритиковал работу ряда чиновников.

Так, президент потребовал от губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить, почему гражданам выдали лишь половину свидетельств на проведение капремонта. Путин указал, что 82 процента пострадавших подали соответствующие заявления.

"Но выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта. Это всего 50 процентов от общего количества", — сказал глава государства.

Путин призвал не забывать, что чиновники имеют дело с людьми, которые попали в беду и, возможно, потеряли все, что накопили.

"Если мы не будем работать с душой и сердцем, результата не будет положительного точно. <…> Они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком — то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить работу с людьми, не туда попали, надо заняться другой работой".

Глава государства сообщил участникам совещания, что ждет отчета об освоении средств, выделенных из федерального бюджета. Путин подчеркнул, что это "немаленькие" деньги, и "их объем постоянно увеличивается".

Он выразил надежду, что ситуации, когда финансы не доходят до исполнителей работ или жителей, имеющих право на различные выплаты и пособия, повторяться не будут.

Помимо этого, президент отметил, что есть замечания к качеству восстановления образовательных учреждений.

Отдельно Путин затронул вопрос проведения отопительного сезона в регионах, пострадавших от паводка. Он поручил обеспечить, чтобы в этой области осенью и зимой не было "вообще никаких сбоев".