Путин изменил закон «О полиции»

Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полицейские могут объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что предостережения будут касаться недопустимости действий, которые создают условия для административных нарушений и преступлений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Закон был одобрен Госдумой в конце сентября.