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Путин изменил закон «О полиции» 

Lenta.ru + ещё 6 25 минут назад
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий полиции право выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения ими преступлений или административных правонарушений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Порядок объявления предостережения, его вручения, форму и категорию должностных лиц, уполномоченных его объявить, определит МВД России. До этого правом выносить предостережения обладали только сотрудники ФСБ и прокуратуры.
Соответствующие изменения внесли в закон «О полиции», Госдума приняла поправки в него в сентябре. Автор инициативы Василий Пискарев отметил, что принятие закона сможет способствовать профилактике правонарушений и преступлений в России.
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Политика , Видео , Общество , Василий Пискарев , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД
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