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Названа дата визита Эрдогана в Россию 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эродгана в Россию запланирован на 22 октября. Об этом заявили в Анкаре, передает ТАСС.
Канцелярия турецкого лидера уточнила, что Эрдоган намеревается на один день посетить Сочи, где его примет президент России Владимир Путин.
Эрдоган ответил Путину на приглашение приехать в Россию
О том, что Путин позвал Эрдогана в Россию и получил согласие, стало известно после телефонного разговора двух лидеров 15 октября. В ходе беседы они обсудили конфликт в Сирии и необходимость предотвращения столкновений между турецкой и сирийской армиями.
13 октября Эрдоган заявил, что Турция не испытывает никаких проблем с Россией из-за военной операции «Источник мира» в Сирии. По его словам, договоренности, достигнутые между Анкарой и Москвой ранее, продолжают выполняться и поэтому с Россией «нет никаких проблем».
«Если они появляются, то мы созваниваемся с [президентом России Владимиром] Путиным в течение 24 часов и после этого предпринимаем совместные шаги», — добавил Эрдоган.
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Политика , Видео , Анкара , Турция
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