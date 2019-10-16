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«Из одной оперы». Пушков сравнил политиков Европы с голландцами из подвала 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 1 час назад
Пушков сравнил политиков ЕС с голландцами из подвала
Фото: РИА Новости
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил с европейскими политиками семью из Нидерландов, которая 9 лет ждала конца света в подвале. Свой комментарий сенатор опубликовал в twitter.
«В Вильнюсе 5 лет живут в ожидании «агрессии России». В Швеции вот уже 4 года ожидают захвата Россией Гетеборга. Экс-минобороны Польши Мацеревич живет в ужасе перед танковым ударом русских. Все это из одной оперы», — цитирует «Свободная пресса» Пушкова.
Ранее стало известно, что в Нидерландах обнаружились семь человек из одной семьи, которые девять лет жили в подвале собственного дома на ферме, полагая, что они единственные оставшиеся на планете представители человечества. Чтобы себя прокормить голландцы вели натуральное хозяйство. О затворниках стало известно после того как за помощью в ближайшем баре обратился старший ребенок семейства, которому сейчас 25 лет.
В ходе обыска фермы полиция обнаружила в подвале 58-летнего мужчину и пятерых детей. О матери ничего не известно.
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Комментарии
Политика , Войска , Алексей Пушков , Совет Федерации , Вильнюс , Нидерланды , Швеция
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