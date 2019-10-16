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В Кремле назвали предполагаемую дату визита Эрдогана в Россию 

Rambler News Service + ещё 5 1 час назад
В Кремле обозначали сроки визита Эрдогана
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию с рабочим визитом до конца октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Визит может состояться до конца октября», — передает «РИА Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Реджепа Тйипа Эрдогана. В ходе беседы Путин пригласил турецкого лидера посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято.
Также лидеры двух стран обсудили обстановку в Сирии, в том числе и ситуацию на севере страны, где Анкара проводит военную операцию. Путин отметил недопустимость освобождения членов террористических организаций, в том числе ИГ (запрещена в РФ), которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями вследствие сложившейся в регионе ситуации.
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. Президент России Владимир Путин в интервью СМИ заявил, что все находящиеся нелегитимно на территории Сирийской арабской республики страны должны покинуть ее территорию.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ЕС , Исламское государство , РИА Новости , Турция
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