В Кремле обозначали сроки визита Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию с рабочим визитом до конца октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Визит может состояться до конца октября», — передает «РИА Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Реджепа Тйипа Эрдогана. В ходе беседы Путин пригласил турецкого лидера посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято.
Также лидеры двух стран обсудили обстановку в Сирии, в том числе и ситуацию на севере страны, где Анкара проводит военную операцию. Путин отметил недопустимость освобождения членов террористических организаций, в том числе ИГ (запрещена в РФ), которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями вследствие сложившейся в регионе ситуации.
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. Президент России Владимир Путин в интервью СМИ заявил, что все находящиеся нелегитимно на территории Сирийской арабской республики страны должны покинуть ее территорию.