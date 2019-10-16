Пришел и остался

Турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии перевернула всю карту региона: курды, казавшиеся влиятельнейшей силой и имевшие все шансы построить собственное государство после победы над запрещенным в РФ «Исламским государством», оказались сломлены. А американцы, оставив курдских союзников, отдали ее во власть человека, которого долгие годы старались сместить — сирийского президента Башара Асада и его российских покровителей. В итоге Москва практически одномоментно превратилась в одно из самых влиятельных на Ближнем Востоке государств: в отличие от американцев она продемонстрировала свою надежность и приверженность единожды выбранному курсу. Некоторые СМИ называют Владимира Путина даже «хозяином Ближнего Востока». «Лента.ру» изучала военные и политические итоги вторжения.

«Если на то будет воля Аллаха, мы приведем всю нашу границу до Ирака в безопасное состояние. На первом этапе туда вернется миллион беженцев, а затем — еще два миллиона», — триумфально заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 15 октября.

По его словам, турецкие силы «освободили от террористов» тысячу квадратных километров территории, убили множество боевиков и готовятся сделать на бывших курдских землях безопасный анклав для сирийских беженцев, которых приютила Турция за годы конфликта.

Картина выглядела идеальной для Эрдогана: ненавистные ему курды терпели поражение, на надоевших сирийских беженцев наконец нашлась управа, а маленькая победоносная война обещала повышение популярности внутри страны. К тому же американцы, пообещавшие курдам защиту, от своих гарантий отказались: все складывалось как нельзя лучше. Но над его головой уже сгущались тучи.

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«Турецкая военная операция ставит под угрозу жизнь мирных людей и подрывает мир, безопасность и стабильность в регионе. Я четко сказал президенту Эрдогану: действия Турции ведут к гуманитарному кризису и создают условия для возможных военных преступлений», — это воинственное заявление за день до этого выпустил уже другой президент: Дональд Трамп . Он объявил, что США введут санкции против действующих и бывших турецких чиновников и других людей, которые способствуют дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии.

Кроме того, на 50 процентов вырастут тарифы на сталь, и переговоры по новой торговой сделке будут заморожены. «Я полностью готов в кратчайшие сроки уничтожить турецкую экономику, если лидеры Турции продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути», — грозно предупредил Трамп своего турецкого союзника по НАТО

О санкциях предупредили и в Европе: страны Евросоюза уже пообещали прекратить экспорт вооружений в Турцию и решили разработать план по введению полноценных ограничительных мир. В Анкаре заявили: санкции их не остановят.

Боевой народ

Турция давно хотела зачистить приграничные районы Сирии от курдов: это отвечает ее интересам по зачистке и нейтрализации всех непокорных представителей этого народа. Сегодня большинство курдов проживают в трех странах: Турции (там их пытаются «тюркизировать», и потому между сторонниками курдской независимости и властями идет вялотекущая гражданская война), Ираке (там есть автономный регион Иракский Курдистан, который подчиняется Багдаду) и Сирии. За годы гражданской войны курды в Сирии смогли значительно усилиться во многом благодаря американцам.

Их взаимодействие началось в 2014 году, когда отряды боевиков ИГ наступали на город Синджар . Его обитателям они готовили настоящий геноцид: мужчин предполагалось убить, женщин — взять в сексуальное рабство, детей — отправить в лагеря будущих джихадистов. Администрация президента Барака Обамы решила помочь угнетаемому народу: американская авиация разбомбила колонны боевиков и артиллерию, обстреливающую Эрбиль (де-факто столицу Иракского Курдистана) и помогла курдам отбить Синджар.

Курды стали той самой силой, на которую США смогли опереться в регионе для противостояния ИГ. Взаимодействие с ними решало сразу несколько задач: во-первых, Вашингтону не надо было посылать своих солдат в зоны боев, что негативно восприняли бы на родине. Во-вторых, курды не были союзны с шиитским Ираном (американским противником в регионе). В-третьих, они не сотрудничали и с правительством сирийского президента-диктатора Башара Асада, отставку которого американцы считали необходимой для умиротворения Сирии. И, наконец, они действовали и на территории Ирака, и на территории Сирии — это было полезно, учитывая деятельность ИГ в этих странах.

При поддержке США мощным военным формированием стали и «Демократические силы Сирии» (ДСС, SDF) — союз курдских и арабских племен. Именно их руками были освобождены многие занятые ИГ города, в том числе их иракская «столица» — Мосул. В итоге курды превратились в одного из самых влиятельных игроков в регионе: в Ираке они обладали значительной автономией, а в Сирии при поддержке США освободили от ИГ все «свои» земли и сформировали вполне жизнеспособный «Сирийский Курдистан».

По сути, именно земли курдов мешали Башару Асаду вернуть полный контроль над страной. Дни «Исламского государства» были сочтены, «умеренная оппозиция» к тому времени оказалась разгромлена и поглощена исламистскими группировками — и потому ее анклав в Идлибе несмотря на критику со стороны правозащитников, был бы зачищен Асадом без рефлексии по поводу масштабных жертв среди мирного населения. Оставались курды, который не желали идти в подчинение к Дамаску, и принудить которых силой было невозможно именно из-за поддержки со стороны США.

Свои претензии к сирийским курдам были и у Эрдогана: для него все курды были лишь приспешниками организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК), которая долгие годы взрывала и расстреливала полицейских на территории Турции. Сами курды это отрицали, но правда по традиции была посередине: например, в годы противостояния ИГ бойцы РПК действительно смогли закрепиться на окраине Иракского Курдистана.

Нанести полноценный удар по сирийским курдам он не мог по тем же причинам, что и Асад, хотя захватил курдский кантон Африн и позволил подконтрольным ему группировкам захватить приграничные территории Сирии. В итоге до октября 2019 года Турция и США — союзники по НАТО — вместе обсуждали, как установить зону безопасности.

Тем не менее Трамп не мог долго противодействовать Турции. Во-первых, американцы, спасая курдов от ИГ, не брали на себя обязательство вести войну за их независимость и защищать их от Анкары. Во-вторых, Турция — одна из самых влиятельных сил в регионе и союзник США по НАТО. Стороны в последнее время переживали не лучшие времена — особенно после покупки Анкарой российских комплексов ПВО С-400 — и затянувшееся обсуждение «зоны безопасности» лишь раздражало турецкое руководство. Кроме того, хозяину Белого дома надо было выполнять одно из основных предвыборных обещаний: выводить войска из Сирии. В итоге американский президент решился на радикальный шаг.

Русский хозяин

«США планировали быть в Сирии 30 дней, такое решение было принято много лет назад. Мы остались, и ввязывались в битвы все больше, больше, больше без какой-то конкретной цели», — написал Трамп в Twitter 7 октября. Он обвинил Евросоюз в том, что он отказывается забирать боевиков, приехавших в Сирию из ЕС, и сказал, что курды воевали вместе с американцами, но при этом получали много денег и оружия.

«Они десятилетиями воевали с курдами. Я не давал этой драке разгореться почти три года, но сейчас пришло время выйти из этих бесконечных войн», — резюмировал американский президент, пообещав «разрушить экономику Турции», если та перейдет границу дозволенного, которую он установил сам «в своей великой и непревзойденной мудрости». На следующий день турецкие войска вторглись в Сирию и начали планомерное наступление на курдов.

В итоге лишенный поддержки народ нашел спасение с помощью России: Москва, с 2015 года будучи последовательным союзником Дамаска, помогла сирийцам и курдам найти компромисс. В итоге при помощи российских посредников достигнуто соглашение: в курдские районы входят сирийские войска.

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В сирийский город Манбидж вела добротная четырехполосная дорога — несмотря на то что во время сирийской гражданской войны город сильно пострадал, она была в хорошем состоянии. Город помнил многое: до войны это было живое многоликое место, в котором уживались арабы и курды, а распри решались специальными арбитрами, избранными советом племен. Такой особый порядок управления позволил ему оставаться довольно прогрессивным и либеральным.

В 2012 году, однако, Манбидж пал под натиском повстанцев, недовольных правящим режимом Башара Асада, которые вскоре были выбиты боевиками «Исламского государства», превратившими Манбидж в часть своего халифата. Из города сделали центр торговли разворованными культурными ценностями, которые рядовые «игиловцы» не успели разбить или взорвать. Конец бесчинствам радикалов положили в 2016 году: город взяли ДСС, союз арабских и курдских племен, и передали правление местным избираемым властям.

Начался новый этап либеральной жизни Манбиджа: курдская администрация претворяла в жизнь прогрессивные инициативы вроде борьбы за равенство полов и прямую демократию. Власть в городе старались разделить между представителями разных национальностей: в правящем заксобрании были 71 араб, 43 курда, 10 туркменов, 8 черкесов, армянин и чеченец. Они были надежно защищены: американские войска поддерживали ДСС.

Но это было в прошлом: на этот раз американские военные покидали город. В него, чтобы не допустить вторжения протурецких банд, входила Сирийская арабская армия, подконтрольная Дамаску. Американские и сирийские военные проезжали по одной дороге, но в противоположных направлениях. Очевидцы не уточнили, махали ли они друг другу. Источник в Пентагоне потом заявил: США понимали, что сдают город России.

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В итоге Башар Асад практически полностью восстанавливает контроль над страной — все почти как до войны. С одной лишь разницей — в те годы у России был лишь пункт обеспечения флота в Тартусе, а сегодня не только полноценный аэродром Хмеймим, но и громадное политическое влияние в регионе. И влияние это не ограничивается одним лишь Асадом, который в известной мере подвластен единоверцам из шиитского Ирана.

Пример сирийского президента показал всем игрокам на Ближнем Востоке: российская поддержка может оказаться решающей в любом конфликте. Пускай Асад жестоко убивал собственный народ во времена еще первых мирных протестов в стране и обстреливал жилые кварталы артиллерией; пуская его авиация бомбила противников, не считаясь с жертвами среди мирного населения; пускай российскую поддержку диктатора называли «аморальной» и «беспринципной» — на его стороне была Москва и он победил. А курды, которых поддерживали США, оказались среди проигравших.

По сути Россия по сравнению с США продемонстрировала свою надежность и приверженность единожды избранному курсу, что особенно ценится на Ближнем Востоке. Ведь простым арабам не объяснить, что американцы стали жертвой собственной демократии: один президент ввел войска, другой обещал их вывести, победил на выборах и теперь выполняет обещания. Российская же линия поведения в этой ситуации остается практически неизменной, и общая мораль может быть сформулирована так: «на русских всегда можно положиться».

Особенно символичным в эти дни выглядит ближневосточное турне российского президента Владимира Путина, которого встречают по высшему разряду: обеспечивают кортеж из всадников, небо разукрашивают в цвета российского триколора, уверяют в вечной дружбе и даже неуклюже, но старательно исполняют российский гимн. Ближний Восток понимает: к ним приехал новый влиятельный игрок, который никуда не собирается уходить.

Причем даже не так важно, что будет дальше: ограничится ли Эрдоган точечными успехами, чтобы не прогневать Трампа, или окончательно рассорится с США и Европой. В любом случае: уже сегодня и Асад, и Россия однозначно оказались в списке победителей.