Политолог объяснил смысл фото Ким Чен Ына на коне

Политолог объяснил появление Ким Чен Ына на белом коне

Ранее северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан. В этот раз он сделал это "на белом коне, встретив первый снег горы Пэкту". На опубликованных агентством фотографиях северокорейский лидер действительно запечатлён верхом на белом рысаке на фоне смотровой площадки у окутанной туманом вершины Пэктусана, а также скачущим на фоне заснеженных лесов и гор. Во время посещения уезда Самчжиён, где сейчас развёрнуто масштабное гражданское строительство, Ким Чен Ын также раскритиковал санкционную политику США.

"Это связано, скорее, с тем, что он примет ключевые решения во внутренней политике. Это красивый жест, который говорит, что он готовится принять судьбоносные решения по внутриполитическим вопросам, а не по вопросам внешней политики, поскольку для таких решений пока не видно почвы", — отметил эксперт.

По словам Мосякова, Ким Чен Ын "объясняет своему народу, почему все сложно, — потому что кругом санкции, давление, ограничения".

"Он показывает, что он чувствует страну", — подчеркнул политолог.

Южнокорейское агентство Рёнхап напомнило, что Ким Чен Ын ранее подымался на Пэктусан в самые критичные моменты своей работы в должности руководителя страны: в феврале 2013 года перед казнью своего дяди Чан Сон Тхэка, в ноябре 2014 года в преддверии 3-й годовщины смерти своего отца и в декабре 2017 года, накануне налаживания отношений с Южной Кореей. Поездки в Самчжиён, считающийся в Северной Корее "священными местами антияпонской революционной деятельности", также зачастую совершались во времена сложностей на переговорах с США, чтобы укрепить внутреннюю сплоченность.