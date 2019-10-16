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В Постпредстве России оценили невыдачу США виз дипломатам на ГА ООН 

RT на русском
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
Фото: ТАСС
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что невыдача виз российским дипломатам для участия в работе организации по причинам национальной безопасности является «отговоркой, несерьёзным аргументом».
«Они говорят о том, что если визы не выдаются, то это связано исключительно с интересами национальной безопасности США… Мы рассматриваем это исключительно как отговорку, это несерьёзный аргумент», — приводит ТАСС его слова.
Кроме того, Кузьмин в ходе своего выступления выступил за перенесение штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.
Ранее стало известно, что США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.
Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» призвал ООН отреагировать, если речь идёт о политически мотивированном отказе в визах членам российской делегации.
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Политика , В мире , Андрей Климов , Геннадий Кузьмин , Генассамблея ООН , ООН , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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