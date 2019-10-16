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В Крыму ответили на призыв Киева ужесточить санкции против РФ 

News.ru + ещё 2 51 минуту назад
«Это абсурд»: В Госдуме оценили призыв ужесточить санкции против РФ
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал абсурдом требование главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко ужесточить санкции против России, с которым он обратился к главам Европейского союза.
Это абсурд — требовать, чтобы один из регионов России самоустранился от участия в выборном процессе, который проходил по всей стране, — приводит RT слова депутата.
Он также добавил, что граждане страны сами решают, ходить им на выборы или нет, а также предположил, что понимание этого обстоятельства, вероятно, недопустимо и неприятно для украинского МИДа.
И ни в чьих советах, в том числе и официального Киева, они не нуждаются, — заключил Бальбек.
Кроме того, он подчеркнул, что Европа уже устала от «постоянных просьб Украины о новых санкциях».
Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев попросил Европейский союз усилить санкции против России после выборов в Крыму. Он отметил, у него есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел, по которому санкции не будут отменены до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Руслан Бальбек , Вадим Пристайко , МИД , ЕС , Госдума , Республика Крым
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