«Это абсурд»: В Госдуме оценили призыв ужесточить санкции против РФ

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с просьбой ЕС ужесточить условия антироссийских санкций из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщает RT.
Он назвал "абсурдом" требование отделения региона страны от общего выборного процесса. Депутат также добавил, что граждане любой страны сами принимают решение об участии в выборах.
"Возможно, для украинского МИД это неприятно и недопустимо", — сказал Бальбек.
Представитель Госдумы подчеркнул, что Европа устала от "постоянных просьб Украины о новых санкциях", которые "подрывают не только европейские бюджеты, но и доверие к европейским институтам демократии".