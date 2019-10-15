«Это абсурд»: В Госдуме оценили призыв ужесточить санкции против РФ

В Госдуме оценили призыв Украины ужесточить санкции против России

Он назвал "абсурдом" требование отделения региона страны от общего выборного процесса. Депутат также добавил, что граждане любой страны сами принимают решение об участии в выборах.

"Возможно, для украинского МИД это неприятно и недопустимо", — сказал Бальбек.

Представитель Госдумы подчеркнул, что Европа устала от "постоянных просьб Украины о новых санкциях", которые "подрывают не только европейские бюджеты, но и доверие к европейским институтам демократии".