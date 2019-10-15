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В Госдуме оценили призыв Украины ужесточить санкции против России 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
«Это абсурд»: В Госдуме оценили призыв ужесточить санкции против РФ
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с просьбой ЕС ужесточить условия антироссийских санкций из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщает RT.
Он назвал "абсурдом" требование отделения региона страны от общего выборного процесса. Депутат также добавил, что граждане любой страны сами принимают решение об участии в выборах.
"Возможно, для украинского МИД это неприятно и недопустимо", — сказал Бальбек.
Представитель Госдумы подчеркнул, что Европа устала от "постоянных просьб Украины о новых санкциях", которые "подрывают не только европейские бюджеты, но и доверие к европейским институтам демократии".
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Руслан Бальбек , Вадим Пристайко , МИД , ЕС , Госдума , Республика Крым
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