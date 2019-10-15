РФ и Куба обсудили противодействие «цветным революциям»

Патрушев обсудил в Гаване противодействие «цветным революциям»

С кубинской стороны в консультациях приняли участие глава МВД республики Хулио Сесар Гандарилья Бермехо и представители других силовых структур и правоохранительных ведомств.

По словам Аношина, на встрече, в частности, обсуждались вопросы взаимодействия двух стран на международной арене. Речь шла среди прочего о противодействии вмешательству в дела суверенных стран извне. По словам Аношина, Патрушев отметил, что "цветные революции остаются основным инструментом Запада для вмешательства в дела суверенных государств, причем способы их реализации постоянно эволюционируют, что требует непрерывной актуализации мер противодействия".

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Латинской Америке в целом. На консультациях также шла речь о российско-кубинском взаимодействии на контртеррористическом треке, по вопросам противодействия организованной преступности, экстремизму и незаконному обороту наркотиков", — сказал представитель Совбеза РФ.

Отдельное внимание, по его словам, было уделено вопросам информационной безопасности, взаимодействию в сфере охраны госграниц, укреплению береговой охраны, военному и военно-техническому сотрудничеству.