В России отреагировали на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

В частности, сенатор от Крыма Цеков отметил, что заявление Киева «крайне странное». «Они готовы выполнять Минские соглашения, но при этом самолично вписывают туда пункт о роспуске ДНР и ДНР. Это грубейшее нарушение», — заявил он. По его словам, это свидетельствует о нестабильности и непоследовательности властей Украины.

Парламентарий Франц Клинцевич подчеркнул, что Киев своеобразно трактует «формулу Штайнмайера», однако в настоящий момент речь идет о прямом отказе от этого соглашения. « [Это] неизбежно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться», — резюмировал сенатор.

Ранее в Киеве заявили, что выполнение политической части минских соглашений, к которой также относится предоставление региону особого статуса, возможно только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики будут распущены. В Донбассе обвинили власти Украины в попытке подмены понятий.

Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.