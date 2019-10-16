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В России отреагировали на требование Киева распустить ДНР и ЛНР 

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Российские сенаторы прокомментировали требование киевских властей распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений. Об этом высказались члены Совета Федерации Сергей Цеков в интервью RT и Франц Клинцевич в интервью Regnum.
В частности, сенатор от Крыма Цеков отметил, что заявление Киева «крайне странное». «Они готовы выполнять Минские соглашения, но при этом самолично вписывают туда пункт о роспуске ДНР и ДНР. Это грубейшее нарушение», — заявил он. По его словам, это свидетельствует о нестабильности и непоследовательности властей Украины.
Парламентарий Франц Клинцевич подчеркнул, что Киев своеобразно трактует «формулу Штайнмайера», однако в настоящий момент речь идет о прямом отказе от этого соглашения. « [Это] неизбежно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться», — резюмировал сенатор.
Ранее в Киеве заявили, что выполнение политической части минских соглашений, к которой также относится предоставление региону особого статуса, возможно только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики будут распущены. В Донбассе обвинили власти Украины в попытке подмены понятий.
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.
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Комментарии1
Политика , Видео , Украина , Франц Клинцевич , Сергей Цеков , Совет Федерации , ИА REGNUM , Киев
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