«Странные маневры»: Пушков ответил Киеву о ДНР и ЛНР

Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2019