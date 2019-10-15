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Пушков назвал неприемлемым «требование роспуска ДНР и ЛНР» 

RT на русском + ещё 15 35 минут назад
«Странные маневры»: Пушков ответил Киеву о ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости
Требование роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Ранее Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.
Она отметила, что также необходимы вывод с территории Украины «вооружённых формирований иностранных войск» и обеспечение работы ЦИК Украины.
В Совете Федерации, комментируя RT слова Олифер, назвали такое заявление «крайне странным» и призвали дождаться заявлений более высоких должностных лиц.
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Комментарии
Политика , Украина , Леонид Кучма , Алексей Пушков , Дарья Олифер , Совет Федерации , Центризбирком России
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