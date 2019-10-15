«Неприличные истерики»: Затулин отреагировал на решение Азербайджана

Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил РИА Новости, что Азербайджан устраивает неприличные истерики из-за каких бы то ни было визитов, подчеркнув, что он не торгует оружием, а выступает за мир в регионе.

Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.

"Азербайджан все время, как и Украина, устраивает какие-то неприличные истерики по поводу приезда кого бы то ни было куда бы то ни было. Я не торгую оружием. Я выступаю за мир в регионе", — добавил Затулин.

"Неадекватность Азербайджанской стороны стала притчей во языцех. Они не только считают себя в праве оскорблять, приписывать, кляузничать, доносить что угодно публично по поводу пребывания кого бы то ни было где бы то ни было, за нас берут право определять, что есть наши интересы", — подчеркнул депутат.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.