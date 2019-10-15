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Эмиратские дзюдоисты подарили Путину черный пояс 

Мир24 3 часа назад
Эмиратские дзюдоисты подарили президенту России Владимиру Путину черный пояс после показательного выступления во время государственного приема. Глава российского государства пообщался со спортсменами и сделал с ними совместную фотографию, сообщает во вторник РИА «Новости».
Путин расписался на кимоно, в которых выступали спортсмены, после чего один из них подошел к нему и вручил в подарок черный пояс. В дзюдо, как и во многих других восточных единоборствах, он символизирует высокий уровень мастерства. Примечательно, что среди выступавших были как мужчины, так и женщины.
Напомним, что президент России Владимир Путин во вторник прибыл в ОАЭ с государственным визитом. В Абу-Даби его ждал торжественный прием, который включал сопровождение автомобиля всадниками, вертолетами и истребителями, которые «нарисовали» в небе российский триколор. В рамках переговоров стороны заключили новые соглашения на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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