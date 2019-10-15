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Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию сиутации на востоке Украины Борис Грызлов.
«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов… Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооруженных сил Украины», — цитирует ТАСС Грызлова.
По его словам, в настоящее время эти группировки «заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом».
«Всё это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе Контактной группы», — добавил он.
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Политика , Борис Грызлов , ИТАР-ТАСС
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