Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе

Борис Грызлов. В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов. Об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию сиутации на востоке Украины

«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов… Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооруженных сил Украины», — цитирует ТАСС Грызлова.

По его словам, в настоящее время эти группировки «заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом».