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В Госдуме прокомментировали идею создать в России «экономические суды» 

РИА Новости 2 часа назад
В Думе ответили, появятся ли в РФ «экономические суды»
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (ЕР), комментируя предложение создать в России "экономические суды", заявил, что подобные идеи, которые делаются только с целью "прозвучать", обсуждать не стоит, сейчас проходит работа по реформированию судебной системы РФ, которой занимаются профессионалы.
Ранее президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "АВАНТИ" Рахман Янсуков направил обращение на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина с предложением создать "экономические суды" и механизм, исключающий аресты подозреваемых бизнесменов.
"Предложения, которые делаются для того, чтобы "прозвучать" и получить индекс цитируемости, нет смысла обсуждать", — заявил Лысаков РИА Новости.
"У нас есть судебная система, которая структурирована. Есть Конституционный суд, есть Верховный суд, есть суды первой инстанции. Сейчас идёт реформа судебной системы, в том числе кассация и апелляция выносятся в отдельное самостоятельное структурное подразделение. Идёт работа, и эта работа абсолютно не нуждается в советах людей, которые никакого отношения к этому не имеют. Есть арбитражное судопроизводство, существуют институты и профессиональные экспертные, и государственные, которые работают, в том числе, и над реформой судебной системы", — добавил он.
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Комментарии1
Политика , Валентина Матвиенко , Рахман Янсуков , Вячеслав Лысаков , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости
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