«Я гражданин России»: Юлия Юзик рассказала об освобождении из иранской тюрьмы

Журналистка поделилась, что после вмешательства Москвы на высшем уровне, чтобы спасти ее из заключения, у нее произошла переоценка ценностей.

Российская журналистка Юлия Юзик, которая попала в тюрьму в Тегеране , рассказала о своем освобождении, благодаря помощи Москвы.

Как сказала Юзик в интервью RT, задержали ее 2 октября, заподозрив в работе на израильские службы, хотя приехала журналистка по частному приглашению. В ее номер ворвались несколько военных человек — мужчины, а также женщина в черном с белой марлевой повязкой. Она заломала руки россиянке, потому что мужчины не могут касаться женщин по исламским традициям.

«Дальше происходит что-то невероятное — в номере все переворачивают, поднимают матрасы и пытаются их резать. Потом меня со всеми вещами выводят через черный ход. Кортеж из нескольких машин с мигалками. Меня куда-то везут, но куда — непонятно, потому что на голове у меня черный мешок», — вспомнила Юзик.

Когда она оказалась в тюрьме, ей заявили, что это секретный объект, поэтому задержанные передвигаются по территории с черными масками на глазах. Там журналистку допрашивали, задавали вопросы про ее идеологию и иудаизм, затем ее осматривал доктор.

Юзик не предъявляли обвинений, лишь утверждали, что она узнает обо всем в суде. По словам журналистки, ее накачали какими-то препаратами, и она уснула.

В 10 утра на следующий день россиянку привезли в суд, где ей дали бумагу, на подпись, однако девушка отказалась это делать без адвоката и консула, поэтому ее отвезли обратно в тюрьму.

В полдень она снова оказалась в суде, но в этот раз на месте была переводчица. Оказалось, что судья просил ее подписать приговор, поскольку «ее вина уже доказана».

По всем пунктам обвинения Юлия Юзик написала отказ, так как не была в Израиле с 2004 года, а в Иран она впервые приезжала в 2013 году, о чем местные власти должны были знать. После этого россиянку отвезли обратно в камеру.

В один из дней, когда Юзик уже почти отчаялась получить какую-либо помощь, вечером в камеру зашла одна из работниц тюрьмы и обратилась к ней по-русски.

«"Юлия, на выход". И я не понимаю. Я думаю, что меня повезут в какое-то страшное место. Она показывает мешок, там мои вещи. У меня начинается истерика, я начинаю плакать, решив, что меня перевозят или везут убивать. И вдруг она по-русски говорит: "Не плачь, мы отпускаем тебя к детям". Я думаю, как она по-русски может говорить? Она говорит: "Иран — добрая страна. Езжай к детям"».

После этого произошла встреча Юлии с российским дипломатом, который сообщил девушке, что она едет домой.

«Он подходит и говорит: "Юлия Викторовна, пожалуйста, не волнуйтесь. Сейчас будете переданы России официально, мы отправляем вас домой". Это вообще кино, просто кино», — рассказала журналистка.

По мнению Юзик, иранские спецслужбы решили провернуть какую-то определенную комбинацию, в которой хотели ее использовать. Дело в том, что журналистка имеет публикации в различных зарубежных СМИ, писала про избирательную кампанию в Дагестане, издавалась в Японии. Она считает, что в Иране от нее хотели получить какую-то информацию.

«Я считаю, что это не Рухани, не его президентские спецслужбы. Это Корпус стражей — отдельная структура, имеющая сложные отношения с президентом страны», — отметила Юзик.

По ее словам, в Иране рассчитывали, что Россия не вступится за нее, потому что она «оппозиционер». Юзик рассказала, что ей даже это озвучили.

«Сидя там, можно было надеяться только на чудо. Ну как вот вы, может быть, ждете Деда Мороза каждый Новый год, вспоминая свое детство. Так вот, из этой сферы. Но представить, что за меня так впишутся — нет, я не могла», — призналась Юлия.

Журналистка рассказала, что за неделю в иранской тюрьме у нее произошла переоценка ценностей. По ее словам, когда родная страна «протянула руку» помощи ей, она впервые ощутила себя частью России.

«Когда мне протянули руку, для меня это действительно была протянутая рука во всех смыслах этого слова. Я в этот момент, может быть, впервые за очень долгие годы (это мое потрясение не меньшее, чем иранская тюрьма) поняла, что я гражданин России. И в какой-то момент государство меня спасло, потому что я гражданин России. В моей системе координат что-то поменялось», — заключила Юлия Юзик.

Ранее сообщалось, что причиной задержания Юлии стало подозрение в якобы шпионаже в пользу Израиля. Позднее правительство Ирана заявило, что у журналистки были проблемы с визой.