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Депутат оценил заявление о возможной причастности России к акциям Тунберг 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Депутат оценил заявления о причастности РФ к Тунберг
Фото: Reuters
Попытки найти якобы "российский след" в выступлениях шведской эко-активистки Греты Тунберг говорят лишь о компетентности автора заявления, высказывать такие предположения без предъявления доказательств некорректно, считает первый замглавы думского комитета по природным ресурсам Василий Власов, приглашавший активистку встретиться с молодежью в Госдуме.
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен ранее призвал выяснить, исключает ли Европейская комиссия возможность того, что Россия может финансировать проходящие в Европе климатические акции, в том числе инициативы Тунберг.
"Это не совсем корректно, потому что если есть доказательства какие-то, то пожалуйста, можно представить, а просто высказывать предположения, что в данном случае является какими-то политическими акциями, я думаю, не совсем правильно. Но учитывая, что некоторые товарищи говорили и про избирательную кампанию (президента США) Дональда Трампа, там тоже якобы российский след, теперь вот у Греты нашли российский след, это говорит лишь о компетентности этих людей и о том, что просто им хочется заполнить информационную повестку", — сказал Власов РИА Новости.
Он также отметил, что сам лично надеется на то, что юная активистка все же стремится привлечь внимание к проблемам экологии, а не проводить политические акции.
"Она в своих выступлениях в открытую не обвиняла какую-то конкретную страну, что она какую-то неправильную политику проводит. Она говорит о том, что в принципе ее взрослые коллеги должны обратить внимание на проблемы экологии", — пояснил депутат.
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Комментарии
Политика , Василий Власов , Грета Тунберг , Дональд Трамп , Европарламент , Госдума , Еврокомиссия , РИА Новости
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