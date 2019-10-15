Депутат оценил заявления о причастности РФ к Тунберг

Депутат оценил заявление о возможной причастности России к акциям Тунберг

Попытки найти якобы "российский след" в выступлениях шведской эко-активистки Греты Тунберг говорят лишь о компетентности автора заявления, высказывать такие предположения без предъявления доказательств некорректно, считает первый замглавы думского комитета по природным ресурсам Василий Власов , приглашавший активистку встретиться с молодежью в Госдуме

"Это не совсем корректно, потому что если есть доказательства какие-то, то пожалуйста, можно представить, а просто высказывать предположения, что в данном случае является какими-то политическими акциями, я думаю, не совсем правильно. Но учитывая, что некоторые товарищи говорили и про избирательную кампанию (президента США) Дональда Трампа, там тоже якобы российский след, теперь вот у Греты нашли российский след, это говорит лишь о компетентности этих людей и о том, что просто им хочется заполнить информационную повестку", — сказал Власов РИА Новости.

Он также отметил, что сам лично надеется на то, что юная активистка все же стремится привлечь внимание к проблемам экологии, а не проводить политические акции.