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Российский МИД призвал дать оценку неонацистским акциям на Украине 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
МИД разочарован молчанием по украинскому вопросу
Фото: РИА Новости
МИД РФ призывает ООН, ОБСЕ, СЕ и партнеров по "нормандскому формату" дать принципиальную оценку неонацистским акциям на Украине и побудить Киев к противодействию таким тенденциям.
"Призываем международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также наших партнеров по "нормандскому формату" дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям и побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отмечет МИД РФ, состоявшееся 14 октября в Киеве празднование годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, прославившейся в годы Второй мировой войны кровавыми расправами над мирными жителями разных национальностей, включая евреев, русских, украинцев и поляков, стало "очередным проявлением неонацизма и ксенофобии".
"Радикальные организации устроили шествия с нацистской символикой, сопровождавшиеся агрессивными лозунгами и прославлением гитлеровских коллаборационистов Бандеры и Шухевича. К сожалению, в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в этом году неонацисты в ультимативной форме требовали от властей страны не допустить реализации договоренностей "нормандского формата" по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации "формулы Штайнмайера". Кроме того, в ведомстве отметили, что открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению и "войне с Россией до победного конца".
"Вызывает разочарование, что подобные проявления не получают должной оценки ни украинского руководства, ни международного сообщества. Более того, накануне шествий премьер-министр Украины А. Гончарук (Алексей Гончарук — ред.) выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы. Никак не реагируют на националистические настроения на Украине ее западные покровители, в том числе вовлеченные в мирный процесс на востоке страны", — добавили в ведомстве.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Комментарии1
Политика , Украина , Алексей Гончарук , Украинская повстанческая армия , МИД , ОБСЕ , ООН , Совет Европы , Киев
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