МИД разочарован молчанием по украинскому вопросу

Российский МИД призвал дать оценку неонацистским акциям на Украине

"Призываем международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также наших партнеров по "нормандскому формату" дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям и побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечет МИД РФ, состоявшееся 14 октября в Киеве празднование годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, прославившейся в годы Второй мировой войны кровавыми расправами над мирными жителями разных национальностей, включая евреев, русских, украинцев и поляков, стало "очередным проявлением неонацизма и ксенофобии".

"Радикальные организации устроили шествия с нацистской символикой, сопровождавшиеся агрессивными лозунгами и прославлением гитлеровских коллаборационистов Бандеры и Шухевича. К сожалению, в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в этом году неонацисты в ультимативной форме требовали от властей страны не допустить реализации договоренностей "нормандского формата" по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации "формулы Штайнмайера". Кроме того, в ведомстве отметили, что открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению и "войне с Россией до победного конца".

"Вызывает разочарование, что подобные проявления не получают должной оценки ни украинского руководства, ни международного сообщества. Более того, накануне шествий премьер-министр Украины А. Гончарук (Алексей Гончарук — ред.) выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы. Никак не реагируют на националистические настроения на Украине ее западные покровители, в том числе вовлеченные в мирный процесс на востоке страны", — добавили в ведомстве.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.