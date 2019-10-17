Эксперт оценил слова Лукашенко о задержанной россиянке

Эксперт оценил заявление Лукашенко о задержании россиянки в Минске

«А какого заявления вы ждали от президента Белоруссии? Ведь, если бы он мог по этому поводу вообще ничего не сказать, он бы, может быть, и не сказал, но поскольку этот вопрос журналистами был задан и поднят, то, соответственно, он в свойственной себе манере постарался обернуть все это в какую-то комедию и отшутиться, еще и параллельно обвинив новые российские медиа в том, что они нагнетают обстановку», — заявил он.

Мартынов подчеркнул, что белорусская сторона могла не допрашивать Богачеву даже несмотря на то, что идентифицировала ее как человека, запрос на задержание которой был оформлен США через партнеров в Интерполе . По его мнению, правоохранительные органы могли «не цепляться к ней» или в шутливой форме рассказать о существовании такого запроса, однако решили действовать иначе.

«Тем не менее они формально исполнили всю процедуру, она была задержана, опрошена и потом … отпущена дальше по своим делам. То есть это явно была демонстрация, о чем и написали российские новые медиа, о чем возмущались социальные сети и определенным образом общественное мнение в России», — отметил эксперт.

Директор Института новейших государств отметил, что «так не должно быть», если у России и Белоруссии единое пространство и базы, а стороны обмениваются различными данными, в том числе по линии правоохранительных органов.

15 октября МИД России подтвердил, что правоохранительные органы Белоруссии задержали россиянку Анну Богачеву, которая находится в санкционном списке США по делу «о вмешательстве России в выборы». Позже, как заявили в посольстве, Богачева заявила российским дипломатам, что находится на свободе. На следующий день замглавы Генпрокуратуры Белоруссии Алексей Стук заявил, что задержания не было, объяснив противоречивые сообщения в СМИ незнанием журналистов «тонкостей» терминов и формулировок.