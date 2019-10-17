Эксперт оценил слова Лукашенко о задержанной россиянке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, скорее всего, предпочел бы не комментировать ситуацию с задержанием российской гражданки Анны Богачевой в Минске, но после заданного журналистами вопроса решил отшутиться, заявил RNS директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«А какого заявления вы ждали от президента Белоруссии? Ведь, если бы он мог по этому поводу вообще ничего не сказать, он бы, может быть, и не сказал, но поскольку этот вопрос журналистами был задан и поднят, то, соответственно, он в свойственной себе манере постарался обернуть все это в какую-то комедию и отшутиться, еще и параллельно обвинив новые российские медиа в том, что они нагнетают обстановку», — заявил он.
Мартынов подчеркнул, что белорусская сторона могла не допрашивать Богачеву даже несмотря на то, что идентифицировала ее как человека, запрос на задержание которой был оформлен США через партнеров в Интерполе. По его мнению, правоохранительные органы могли «не цепляться к ней» или в шутливой форме рассказать о существовании такого запроса, однако решили действовать иначе.
«Тем не менее они формально исполнили всю процедуру, она была задержана, опрошена и потом … отпущена дальше по своим делам. То есть это явно была демонстрация, о чем и написали российские новые медиа, о чем возмущались социальные сети и определенным образом общественное мнение в России», — отметил эксперт.
Директор Института новейших государств отметил, что «так не должно быть», если у России и Белоруссии единое пространство и базы, а стороны обмениваются различными данными, в том числе по линии правоохранительных органов.
15 октября МИД России подтвердил, что правоохранительные органы Белоруссии задержали россиянку Анну Богачеву, которая находится в санкционном списке США по делу «о вмешательстве России в выборы». Позже, как заявили в посольстве, Богачева заявила российским дипломатам, что находится на свободе. На следующий день замглавы Генпрокуратуры Белоруссии Алексей Стук заявил, что задержания не было, объяснив противоречивые сообщения в СМИ незнанием журналистов «тонкостей» терминов и формулировок.
17 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил Sputnik Беларусь, что случай с опросом Богачевой показал, как часто распространяемые в Telegram-каналах сообщения являются выдумкой. Он подчеркнул, что из-за этого «поднялась целая революция».