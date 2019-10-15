Путина пригласили на конгресс финно-угорских народов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию главы Эстонии.
Конгресс пройдет в Тарту с 17 по 19 июня.
Как отметили в канцелярии, встречи помогут углублению добрососедских отношений и сотрудничеству в Балтийском регионе.
Устное приглашение Путину посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.