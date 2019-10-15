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Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Путина пригласили на конгресс финно-угорских народов
Фото: ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию главы Эстонии.
Конгресс пройдет в Тарту с 17 по 19 июня.
Как отметили в канцелярии, встречи помогут углублению добрососедских отношений и сотрудничеству в Балтийском регионе.
Устное приглашение Путину посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.
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Политика , Прибалтика , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , Венгрия , Финляндия , Эстония
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