Путина пригласили на конгресс финно-угорских народов

Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

Конгресс пройдет в Тарту с 17 по 19 июня.

Как отметили в канцелярии, встречи помогут углублению добрососедских отношений и сотрудничеству в Балтийском регионе.

Устное приглашение Путину посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Кальюлайд в Москву.