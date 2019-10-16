Путин потребовал от чиновников работать «с душой и сердцем»

Глава государства подчеркнул, что в работе с людьми всегда возникает много вопросов. При этом, по его словам, важно хотеть решить проблемы пострадавших от катаклизма граждан.

«Если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет положительного», — отметил президент.

Чиновникам, у которых нет «внутреннего настроя на индивидуальную работу с каждым человеком», национальный лидер посоветовал «заняться другой работой».

«Нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь», — напомнил Путин.

При этом президент потребовал от чиновников отчитаться о расходах на помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области и Дальнего Востока, подчеркнув, что «они не маленькие и их объём постоянно увеличивается».

«Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», — отметил глава государства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин во время посещения пострадавших от наводнения районов Иркутской области заявил, что лично проконтролирует ликвидацию последствий катаклизма. В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.