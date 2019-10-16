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Путин потребовал от чиновников работать «с душой и сердцем» 

Рамблер + ещё 35 23 минуты назад
Путин потребовал от чиновников работать «с душой и сердцем»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом ликвидации последствий паводков в Иркутской области, заявил, что чиновникам следует работать с людьми «с душой и сердцем», сообщает ТАСС. В противном случае они должны «заняться другой работой».
Глава государства подчеркнул, что в работе с людьми всегда возникает много вопросов. При этом, по его словам, важно хотеть решить проблемы пострадавших от катаклизма граждан.
«Если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет положительного», — отметил президент.
Чиновникам, у которых нет «внутреннего настроя на индивидуальную работу с каждым человеком», национальный лидер посоветовал «заняться другой работой».
«Нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь», — напомнил Путин.
При этом президент потребовал от чиновников отчитаться о расходах на помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области и Дальнего Востока, подчеркнув, что «они не маленькие и их объём постоянно увеличивается».
«Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», — отметил глава государства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин во время посещения пострадавших от наводнения районов Иркутской области заявил, что лично проконтролирует ликвидацию последствий катаклизма. В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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