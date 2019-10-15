Путин восхитился Абу-Даби

Президент России Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах в Абу-Даби отметил, что за 12 лет, миновавших с его прошлого визита, Объединенные Арабские Эмираты изменились к лучшему.
Прошлый официальный визит президента РФ в эту страну состоялся в 2007 году.
"Я очень рад вновь оказаться на гостеприимной земле Объединенных Арабских Эмиратов. Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта сюда, в резиденцию официальную — из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше", — заявил Путин на переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном.