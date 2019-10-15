Россия оценила операцию Турции в Сирии

Лаврентьев ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, действительно ли есть согласие между Россией и Турцией по поводу этой операции.

«Нет. Мы всегда призывали к сдержанности Турцию, всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии, она неприемлема», — передает РИА «Новости» слова Лаврентьева.

Он отметил, что безопасность турецко-сирийской границы «должна быть обеспечена именно за счет ввода правительственных сил на всем протяжении границы». «Поэтому мы никогда не выступали и не поддерживали идею ввода, в том числе турецких подразделений, не говоря уже о сирийской вооруженной оппозиции», — отметил Лаврентьев.

«В целом она (операция) действительно способна нарушить этот хрупкий межконфессиональный мир в тех районах. Он населен не только курдами, но и арабами, суннитами. Когда туда расселяют людей, которые никогда там не проживали, вы сами понимаете, это вызывает недовольство местных жителей, которые веками жили на этих территориях», — отметил спецпредставитель президента России.

По словам Лаврентьева, следующий раунд астанинских переговоров пройдет в середине ноября. «Он (астанинский трек) актуален, будет продолжаться, диалог между странами-гарантами будет продолжаться на всех уровнях и дальше, потому что другой альтернативы нет», — сказал спецпредставитель президента России.

Он добавил, что в связи с тем, что не так давно прошел саммит глав государств России, Турции и Ирана, было принято решение перенести проведение встречи в астанинском формате.

«Был саммит, поэтому было принято целесообразным все же немного отложить. С учетом и развития ситуации, и запуска конституционного комитета. Решение было принято господином (спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром) Педерсеном как раз после саммита на заседании Генассамблеи. После этого как раз мы посчитали провести немножечко позднее, посмотреть, как будет развиваться ситуация, и уже скорректировать», — отметил спецпредставитель президента России добавил Лаврентьев.

На уточняющий вопрос журналистов, пройдет ли следующий раунд астанинских переговоров по сирийскому урегулированию в ноябре, спецпредставитель президента России ответил положительно. «Да, в ноябре. Предварительно, в середине ноября», — отметил спецпредставитель президента России сказал он.

Лаврентьев рассказал также, что Россия надеется, что операция Турции не повлияет ни на готовность властей Сирии и оппозиции приехать в Женеву, ни на решение спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена собрать конституционный комитет.

«Мы ожидаем, что все-таки, несмотря на операцию Турции, это не повлияет на готовность не только сирийского правительства и оппозиции приехать в Женеву, нВ понедельник Эрдоган заявил, что Россия не возражает против того, чтобы город Кобани стал зоной проведения турецкой операции против курдских формирований. о и непосредственно на решение господина Педерсена провести эту встречу», — рассказал спецпредставитель президента России.

По его словам, пока преждевременно говорить о перспективах окончательного урегулирования в Сирии. «Прежде всего, еще конституционный комитет даже не запущен», — отметил спецпредставитель президента России добавил он.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

В понедельник Эрдоган заявил, что Россия не возражает против того, чтобы город Кобани стал зоной проведения турецкой операции против курдских формирований.