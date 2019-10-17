Россиян призвали отложить поездки в Барселону

В Госдуме призвали россиян воздержаться от поездок в Барселону

Он напомнил, что в столицу Каталонии уже из регионов подтягиваются организованные группы людей для участия в митингах и демонстрациях.

"Самое главное — это безопасность наших туристов. И власть, и туристические агентства должны внимательно следить за ситуацией и обеспечить безопасность наших граждан, чтобы потом не пришлось никого вывозить, не посылать чартеры", — заявил он.

В то же время, по словам Свищева, российские граждане также должны отдавать себе отчет и понимать, куда они едут.

"Считаю, что сейчас гражданам надо временно воздержаться от поездок в Барселону. Я считаю, что напряжение в ближайшее время спадет, все закончится и наши туристы смогут зацепить бархатный сезон в Испании", — подчеркнул депутат.

В Каталонии на протяжении нескольких дней не прекращаются стихийные митинги. Люди вышли на улицы в ряде городов, в том числе в Жироне, Таррагоне и Лериде. Митингующие требуют освободить 12 политиков, арестованных после проведения референдума о независимости и приговоренных к длительным срокам.

Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В ответ на это Мадрид ввел прямое правление в автономии.