Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и наследный принц Абу-Даби начали переговоры 

РИА Новости 3 часа назад
Путин и наследный принц Абу-Даби начали переговоры
Фото: РИА Новости
В Абу-Даби начались переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС ОАЭ, передаёт корреспондент РИА Новости.
ОАЭ — федерация, верховных органом власти которой является Высший совет, состоящий из правителей эмиратов. Из своего состава они избирают президента, которым традиционно становится правитель эмирата Абу-Даби, на срок в пять лет. В настоящее время в связи с серьезными проблемами со здоровьем у президента ОАЭ Халифы бен Заида аль-Нахайяна наследный принц Мухаммед аль-Нахайян является фактическим главой государства.
Основными темами переговоров Путина и аль-Нахайяна станут наращивание двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, международная и региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в регионе Персидского залива.
Еще одна важная тема — взаимодействие в сфере энергетики. Россия и ОАЭ также продолжают координацию по ситуации на мировом рынке углеводородов как в формате ОПЕК+, так и на площадке Форума стран-экспортеров газа.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Комментарии
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Абу-Даби , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске29
Россия испытает ядерную триаду
Россия испытает ядерную триаду450
К москвичам обратились с предупреждением
К москвичам обратились с предупреждением3
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом138
НТВ отреагировало на показ порно в эфире
НТВ отреагировало на показ порно в эфире37
Видео
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия Статьи
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
00:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Политика Другое
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть