Путин и наследный принц Абу-Даби начали переговоры

ОАЭ — федерация, верховных органом власти которой является Высший совет, состоящий из правителей эмиратов. Из своего состава они избирают президента, которым традиционно становится правитель эмирата Абу-Даби, на срок в пять лет. В настоящее время в связи с серьезными проблемами со здоровьем у президента ОАЭ Халифы бен Заида аль-Нахайяна наследный принц Мухаммед аль-Нахайян является фактическим главой государства.

Основными темами переговоров Путина и аль-Нахайяна станут наращивание двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, международная и региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и в регионе Персидского залива.

Еще одна важная тема — взаимодействие в сфере энергетики. Россия и ОАЭ также продолжают координацию по ситуации на мировом рынке углеводородов как в формате ОПЕК+, так и на площадке Форума стран-экспортеров газа.