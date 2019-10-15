В ОП подтвердили задержание россиянки в Белоруссии

Друзья россиянки Анны Богачевой подтвердили ее задержание в Белоруссии, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам источника, россиянка была задержана в гостинице в Минске 13 октября около 22.00, с ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать. Адвокат Богачевой, согласно данным источника, утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве". По словам источника, задержанная уже связалась с консульством РФ в Белоруссии.
"Узнал из СМИ. Но мы уже связались с ее друзьями в Питере, они подтвердили информацию. Подробности пока изучаем", — заявил Малькевич.