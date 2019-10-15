Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Общественной палате подтвердили задержание россиянки в Белоруссии 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
В ОП подтвердили задержание россиянки в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Друзья россиянки Анны Богачевой подтвердили ее задержание в Белоруссии, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам источника, россиянка была задержана в гостинице в Минске 13 октября около 22.00, с ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать. Адвокат Богачевой, согласно данным источника, утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве". По словам источника, задержанная уже связалась с консульством РФ в Белоруссии.
"Узнал из СМИ. Но мы уже связались с ее друзьями в Питере, они подтвердили информацию. Подробности пока изучаем", — заявил Малькевич.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Политика , Анна Богачева , Александр Малькевич , Общественная палата России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно точное местонахождение Заворотнюк
Стало известно точное местонахождение Заворотнюк
Отравитель снова в городе: москвичей продолжают грабить
Отравитель снова в городе: москвичей продолжают грабить6
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии3
Назван способ спасения Байкала
Назван способ спасения Байкала4
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН6
Видео
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Назван способ спасения Байкала
06:00
Назван способ спасения Байкала
Экология Общество
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
01:52
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия <