Путина встретили в ОАЭ «исковерканным гимном» России

Как сообщал «Рамблер», Путин прибыл в Саудовскую Аравию с визитом, в программу которого входила встреча с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом. Во время встречи прозвучал гимн России в исполнении местного оркестра, который не смог правильно сыграть мелодию.

В ходе визита в Абу-Даби Владимира Путина вновь поприветствовали гимном России в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов. И опять музыканты не справились и не смогли точно сыграть мелодию.

«Путин второй день подряд слушает гимн РФ в интерпретации местных оркестров. На видео — версия ОАЭ», — написало издание RT (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи пользователи соцсети иронично отметили, что у музыкантов получилось уже значительно лучше.