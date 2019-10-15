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Путина встретили в ОАЭ «исковерканным гимном» России 

Рамблер + ещё 4 24 минуты назад
Оркестр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) также не смог справится с четким исполнением гимна России в ходе визита президента Владимира Путина. Видеозапись исполнения гимна разместило в своем Twitter RT.
Как сообщал «Рамблер», Путин прибыл в Саудовскую Аравию с визитом, в программу которого входила встреча с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом. Во время встречи прозвучал гимн России в исполнении местного оркестра, который не смог правильно сыграть мелодию.
В ходе визита в Абу-Даби Владимира Путина вновь поприветствовали гимном России в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов. И опять музыканты не справились и не смогли точно сыграть мелодию.
«Путин второй день подряд слушает гимн РФ в интерпретации местных оркестров. На видео — версия ОАЭ», — написало издание RT (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи пользователи соцсети иронично отметили, что у музыкантов получилось уже значительно лучше.
«Ну вот…уже намного бодрей)))», — уверен Sokr@t.
Комментарии3
Политика , Видео , Владимир Путин , ОАЭ
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