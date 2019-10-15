Задержанная в Минске россиянка сообщила об освобождении

Богачева «в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе. — Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) October 15, 2019

Напомним, в Минске была задержана россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США. Задержание Богачевой подтвердили в ОП.