Россиянка Анна Богачева, ранее задержанная в Минске, сообщила, что в данный момент находится на свободе, заявили в посольстве России в Белоруссии.
Богачева «в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе. — Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) October 15, 2019
Напомним, в Минске была задержана россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США. Задержание Богачевой подтвердили в ОП.
Информацию подтвердили в МИД России, добавив, что ситуация находится под контролем российского консульства в Белоруссии.