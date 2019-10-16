Путин сделал заявление о Сирии

Вчера российскому лидеру позвонил турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган . Главы государств обсуждали исключительно ситуацию в Арабской республике, в том числе ситуацию на ее севере. Там, как сообщал «Рамблер», Турция проводит военную операцию.

Среди прочего Путин высказал мнение о недопустимости того, чтобы сложившимся положением воспользовались террористические организации.

«Террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны», — сказано на сайте Кремля.

Также президент России заявил о необходимости предотвращения конфликтов между армиями Турции и Сирии и обострении гуманитарной ситуации в районах вдоль границы между этими странами.

И Путин, и Эрдоган высказались в поддержку продолжения процесса политического урегулирования в Арабской республике и подтвердили приверженность обеспечению ее территориальной целостности. Кроме того, российский лидер пригласил турецкого совершить визит в Россию. Тот принял приглашение.