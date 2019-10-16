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Путин сделал заявление о Сирии 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Террористы не должны воспользоваться операцией Турции в Сирии, считает Владимир Путин. Об этом сказано на сайте президента.
Вчера российскому лидеру позвонил турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Главы государств обсуждали исключительно ситуацию в Арабской республике, в том числе ситуацию на ее севере. Там, как сообщал «Рамблер», Турция проводит военную операцию.
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Среди прочего Путин высказал мнение о недопустимости того, чтобы сложившимся положением воспользовались террористические организации.
«Террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны», — сказано на сайте Кремля.
Также президент России заявил о необходимости предотвращения конфликтов между армиями Турции и Сирии и обострении гуманитарной ситуации в районах вдоль границы между этими странами.
И Путин, и Эрдоган высказались в поддержку продолжения процесса политического урегулирования в Арабской республике и подтвердили приверженность обеспечению ее территориальной целостности. Кроме того, российский лидер пригласил турецкого совершить визит в Россию. Тот принял приглашение.
Комментарии287
Политика , Ближний Восток , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Сирия , Турция
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