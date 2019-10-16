Путин сделал заявление о Сирии

Президент России Владимир Путин считает недопустимым, чтобы сложившейся в Сирии ситуацией воспользовались боевики, которые охраняются курдами, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. Глава Российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ*, которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями", — говорится в сообщении.
Путин отметил, что уже сейчас террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.