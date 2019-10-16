Путин сделал заявление о Сирии

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Путин призвал не допустить, чтобы ситуацией в Сирии воспользовались боевики 

РИА Новости + ещё 2 48 минут назад
Президент России Владимир Путин считает недопустимым, чтобы сложившейся в Сирии ситуацией воспользовались боевики, которые охраняются курдами, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. Глава Российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ*, которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями", — говорится в сообщении.
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Путин отметил, что уже сейчас террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Политика , Ближний Восток , Видео , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Сирия
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