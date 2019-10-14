Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров рассказал, как варил бетон во времена стройотрядов 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Лавров рассказал, как варил бетон во времена стройотрядов
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил, как варил бетон во времена студенческой молодости.
Журналистка телеканала «Россия 24» Мария Бондарева во время интервью для своей программы рассказала, как министр культуры Владимир Мединский во времена учебы в МГИМО варил клей из муки, чтобы расклеивать газету.
"В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества — бетон. Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни — в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона", — рассказал в ответ телеведущей Лавров.
По его словам, он участвовал также в создании стенгазеты «Международник».
"Это было несколько огромных ватманских листов — их склеивали, раскладывали на одной из лестничных клеток в старом здании, и, когда оканчивались занятия, 4-5 человек, сколько могло поместиться, договаривались о дизайне, каждый полз в свой уголок, писал, рисовал, оформлял", — рассказал министр.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Последние новости
"Казнь": отец подозреваемого в убийстве девочки сказал, как стоит поступить с сыном "Казнь": отец подозреваемого в убийстве девочки сказал, как стоит поступить с сыном Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2" Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2"
Комментарии
Политика , Владимир Мединский , Сергей Лавров , МГИМО , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия открестилась от согласия с вторжением Турции
Россия открестилась от согласия с вторжением Турции1
Умерла дизайнер София Кокосалаки
Умерла дизайнер София Кокосалаки
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом2
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку64
Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру
Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру96
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес Другое
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение