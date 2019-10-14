Лавров рассказал, как варил бетон во времена стройотрядов 

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил, как варил бетон во времена студенческой молодости.
Журналистка телеканала «Россия 24» Мария Бондарева во время интервью для своей программы рассказала, как министр культуры Владимир Мединский во времена учебы в МГИМО варил клей из муки, чтобы расклеивать газету.
"В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества — бетон. Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни — в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона", — рассказал в ответ телеведущей Лавров.
По его словам, он участвовал также в создании стенгазеты «Международник».
"Это было несколько огромных ватманских листов — их склеивали, раскладывали на одной из лестничных клеток в старом здании, и, когда оканчивались занятия, 4-5 человек, сколько могло поместиться, договаривались о дизайне, каждый полз в свой уголок, писал, рисовал, оформлял", — рассказал министр.