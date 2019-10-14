Лавров рассказал, как варил бетон во времена стройотрядов

Журналистка телеканала «Россия 24» Мария Бондарева во время интервью для своей программы рассказала, как министр культуры Владимир Мединский во времена учебы в МГИМО варил клей из муки, чтобы расклеивать газету.

"В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества — бетон. Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни — в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона", — рассказал в ответ телеведущей Лавров.

По его словам, он участвовал также в создании стенгазеты «Международник».

"Это было несколько огромных ватманских листов — их склеивали, раскладывали на одной из лестничных клеток в старом здании, и, когда оканчивались занятия, 4-5 человек, сколько могло поместиться, договаривались о дизайне, каждый полз в свой уголок, писал, рисовал, оформлял", — рассказал министр.