Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос, как стать министром иностранных дел. По его словам, надо "не думать об этом, а стараться честно делать свою работу".
"Скажу искренне, — добавил он в ходе интервью в эфире телеканала "Россия 24", — ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился… Если то, что я делал, было сочтено правильным, полезным для страны, мне остается только испытывать чувство глубокого удовлетворения, как у нас было принято говорить".

Биография Сергея Лаврова

Родился в 1950 году.
В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Владеет английским, французским и сингальским языками.
Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке.
В период с 1976 по 1981 год работал в Отделе международных организаций МИД СССР.
С 1981 по 1988 годы — первый секретарь, советник и старший советник в Постоянном представительстве СССР при ООН.
С 1988 по 1990 годы — заместитель начальника Управления международных экономических отношений МИД СССР.
В 1990-1992 годах — начальник Управления международных организаций, директор Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России.
В 1992-1994 годах — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации.
В 1994-2004 годах — Постоянный представитель Российской Федерации при ООН.
С 2004 года — министр иностранных дел Российской Федерации.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Российская Газета: последние новости
Матвиенко: Россия поддержит восстановление авиасообщения с Украиной Матвиенко: Россия поддержит восстановление авиасообщения с Украиной Песков назвал причину отдыха Путина в России Песков назвал причину отдыха Путина в России Путин и саудовский король сели в один электрокар Путин и саудовский король сели в один электрокар
Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , МГИМО , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве13
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум51
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты69
Россиян испугали жертвоприношения на улицах
Россиян испугали жертвоприношения на улицах33
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды27
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение