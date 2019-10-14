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Путин: Россия ценит вклад короля Саудовской Аравии в сотрудничество 

РИА Новости 2 часа назад
Путин оценил отношения РФ с Саудовской Аравией
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию планирует обсудить основные аспекты двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по международной проблематике, а также отметил, что ценит вклад короля Саудовской Аравии в продвижении многопланового сотрудничества.
"В ходе переговоров рассмотрим основные аспекты двустороннего сотрудничества, наметим планы на перспективу. Естественно, обменяемся мнениями по международной проблематике", — сказал президент на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году председательствует в G20, играя важную роль в решении ключевых вопросов глобальной экономической повестки дня. Также президент России указал, что ценит вклад короля Саудовской Аравии в продвижении многопланового сотрудничества.
"Ценим ваш личный вклад, ваше величество, в продвижение многопланового российско-саудовского взаимодействия. Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре 2017 года, достигнутые тогда договоренности успешно реализуются", — указал российский лидер.
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Политика , Владимир Путин , Саудовская Аравия
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