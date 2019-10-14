На рукопожатие к Путину собралась очередь

К президенту России Владимиру Путину выстроилась очередь для рукопожатия во время его визита в королевский дворец в Эр-Рияде

На записи , опубликованной в твиттере RT, видно, как во время церемонии рукопожатия в одном из залов дворца к Путину для рукопожатия по очереди подходят представители королевского двора Саудовской Аравии.

Президент России впервые с 2007 года находится с официальным визитом в Саудовской Аравии. У главы государства запланированы встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, российско-саудовские переговоры, беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также первое заседание двустороннего экономического совета.

Во время этих встреч будут обсуждаться положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также российско-саудовское сотрудничество в сферах энергетики, АПК и ВТС.