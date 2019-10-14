Матвиенко ответила на вопрос о возвращении смертной казни

Матвиенко высказалась против смертной казни в России

«Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей», — передает ее слова РИА «Новости».

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки. За снятие моратория на смертную казнь высказались несколько депутатов Госдумы , а в РПЦ выступили против, призвав вместо этого ввести пожизненное наказание за преступления в отношении детей.

Родные погибшей девочки заявили, что не хотели бы, чтобы этот случай стал прецедентом, отменившим мораторий на смертную казнь в России.

В Кремле эта тема не обсуждается.

Газета ВЗГЛЯД писала, способна ли смертная казнь остановить педофилов, а также анализировала аргументы сторонников высшей меры наказания для преступников.