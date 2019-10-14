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Матвиенко высказалась против смертной казни в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 40 минут назад
Матвиенко ответила на вопрос о возвращении смертной казни
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает против возвращения в стране смертной казни.
«Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей», — передает ее слова РИА «Новости».
Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки. За снятие моратория на смертную казнь высказались несколько депутатов Госдумы, а в РПЦ выступили против, призвав вместо этого ввести пожизненное наказание за преступления в отношении детей.
Родные погибшей девочки заявили, что не хотели бы, чтобы этот случай стал прецедентом, отменившим мораторий на смертную казнь в России.
В Кремле эта тема не обсуждается.
Газета ВЗГЛЯД писала, способна ли смертная казнь остановить педофилов, а также анализировала аргументы сторонников высшей меры наказания для преступников.
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Политика , Валентина Матвиенко , РПЦ , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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