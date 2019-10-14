Медведев отчитал губернаторов за вранье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 14 октября.

«Есть регионы, где все строится хорошими темпами… Но есть и проблемы. Всего в 2019 году создано 25 тысяч мест, сейчас это меньше трети запланированных на этот год», — сказал он.

По его словам, на цели в бюджете были заложены почти 65 миллиардов рублей.

Медведев также потребовал от губернаторов прекратить вранье и манипуляции со статистикой, пишет РИА Новости. Он отметил, что за подобные действия последуют неприятные последствия.

В конце июня премьер-министр заявил, что правительство намерено решить проблему доступности дошкольного образования в стране. В июле сообщалось, что в большинстве регионов не хватает яслей, в Ингушетии, Крыму и Дагестане эта проблема стоит наиболее остро.