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Медведев отчитал губернаторов за вранье 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Медведев отчитал губернаторов за вранье
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 14 октября.
«Есть регионы, где все строится хорошими темпами… Но есть и проблемы. Всего в 2019 году создано 25 тысяч мест, сейчас это меньше трети запланированных на этот год», — сказал он.
По его словам, на цели в бюджете были заложены почти 65 миллиардов рублей.
Медведев также потребовал от губернаторов прекратить вранье и манипуляции со статистикой, пишет РИА Новости. Он отметил, что за подобные действия последуют неприятные последствия.
В конце июня премьер-министр заявил, что правительство намерено решить проблему доступности дошкольного образования в стране. В июле сообщалось, что в большинстве регионов не хватает яслей, в Ингушетии, Крыму и Дагестане эта проблема стоит наиболее остро.
В феврале президент Владимир Путин поручил решить проблему с яслями до 2021 года.
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Комментарии3
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , РИА Новости
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