Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Царский подарок: Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби 

ТК «Звезда» + ещё 72 59 минут назад
Царский подарок: Путин подарил кречета принцу Абу-Даби
Фото: пресс-служба президента России
Кречеты считаются элитой среди птиц, которых используют для соколиной охоты. Издревле на Руси такая птица считалась царским подарком.
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты сделал ценный подарок наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну. Глава государства подарил принцу белого камчатского кречета. Накануне такую же ценную птицу Путин подарил и королю Саудовской Аравии.
Кречеты занесены в Красную книгу Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России, и считаются элитой среди птиц, которых используют для соколиной охоты. Уникальность камчатских кречетов заключается в том, что они имеют светлый окрас. Как рассказал орнитолог Евгений Лобков, на Руси такая птица считалась царским подарком.
Наследный принц в ответ преподнес президенту РФ макет дворца Каср-аль-Хосн — бывшей резиденции президента ОАЭ.
Визит Владимира Путина в Арабские Эмираты уже завершен: президент покинул дворец «Каср аль-Ватан», сделав перед отъездом общее фото с наследным принцем и членами делегации.
Известно, что во время переговоров стороны обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической, промышленной, культурно-гуманитарной и других сферах. По оценке Путина, «российско-эмиратские отношения продолжают успешно развиваться в дружественном и конструктивном ключе».
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
ТК «Звезда»: последние новости
Россиянку, попавшую под санкции США, задержали в Минске Россиянку, попавшую под санкции США, задержали в Минске Азербайджан направил ноту протеста МИД РФ из-за визита депутата в Нагорный Карабах Азербайджан направил ноту протеста МИД РФ из-за визита депутата в Нагорный Карабах Симоньян прокомментировала пост Трампа, в котором он процитировал ведущего RT Симоньян прокомментировала пост Трампа, в котором он процитировал ведущего RT
Комментарии1
Политика , Владимир Путин , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовится «закупорить» Балтийское и Черное моря
Россия готовится «закупорить» Балтийское и Черное моря17
Задержан мэр Новочеркасска
Задержан мэр Новочеркасска5
Звезду «Отчаянных домохозяек» отправили в тюрьму
Звезду «Отчаянных домохозяек» отправили в тюрьму
«Злые и не боящиеся Бога»: новую церковь Украины осудили
«Злые и не боящиеся Бога»: новую церковь Украины осудили
Следовавший в Москву самолет не долетел до цели
Следовавший в Москву самолет не долетел до цели
Видео
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
06:16
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
Общество
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
01:28
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Происшествия В мире
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение