Царский подарок: Путин подарил кречета принцу Абу-Даби

Царский подарок: Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби

Кречеты считаются элитой среди птиц, которых используют для соколиной охоты. Издревле на Руси такая птица считалась царским подарком.

Кречеты занесены в Красную книгу Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России, и считаются элитой среди птиц, которых используют для соколиной охоты. Уникальность камчатских кречетов заключается в том, что они имеют светлый окрас. Как рассказал орнитолог Евгений Лобков, на Руси такая птица считалась царским подарком.

Наследный принц в ответ преподнес президенту РФ макет дворца Каср-аль-Хосн — бывшей резиденции президента ОАЭ.

Визит Владимира Путина в Арабские Эмираты уже завершен: президент покинул дворец «Каср аль-Ватан», сделав перед отъездом общее фото с наследным принцем и членами делегации.

Известно, что во время переговоров стороны обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической, промышленной, культурно-гуманитарной и других сферах. По оценке Путина, «российско-эмиратские отношения продолжают успешно развиваться в дружественном и конструктивном ключе».