Кремль отреагировал на просьбу Нетаньяху о милосердии

Президент России Владимир Путин рассмотрит обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании гражданки этой страны Наамы Иссахар, осужденной на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пообещал, что просьба главы правительства Израиля будет рассмотрена. Представитель российского лидера не ответил на вопрос о том, получил ли глава государства обращение. «Путин только вернулся из [Объединенных Арабских] Эмиратов», — заявил он ТАСС.

15 октября стало известно, что Нетаньяху обратился к Путину с просьбой о помиловании гражданки Израиля и ее возвращении на родину. «Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение», — было сказано в документе.