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В России может появиться онлайн-нотариат 

Парламентская газета + ещё 8 1 час назад
В России может появиться онлайн-нотариат
Фото: ТАСС
Спектр нотариальных действий, которые можно совершать в электронной форме удалённо, то есть без личной явки к нотариусу, предлагают расширить. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 16 октября.
Автором документа выступило Правительство России.
Законопроектом устанавливается, что при удалённом совершении нотариального действия заявитель направляет нотариусу через единую информационную систему нотариата удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление о совершении нотариального действия с приложением документов в электронной форме или скан-образов документов. Нотариус проверяет электронную подпись и создаёт электронный документ не позднее чем через пять рабочих дней после оплаты нотариального действия. По просьбе заявителя нотариальный документ выдаётся на бумажном носителе. Также предусмотрено ведение специального реестра нотариальных действий, совершённых удалённо. Порядок направления заявления, совершения оплаты и взаимодействия заявителя и нотариуса устанавливается Минюстом России совместно с ФНП по согласованию с Минкомсвязи России.
Также предусматривается возможность совершения через электронную систему нотариата дистанционной сделки (без совместного присутствия сторон) с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. При этом достоверность волеизъявлений устанавливается и гарантируется каждым нотариусом. Проект сделки создаётся нотариусами с использованием электронной системы нотариата. Участник сделки в присутствии каждого нотариуса подписывает экземпляр сделки в электронной форме простой электронной подписью. Электронный экземпляр сделки подписывается квалифицированными электронными подписями нотариусов. Стороны также подписывают экземпляр сделки на бумажном носителе. Неизменность текста электронного документа обеспечивается средствами единой информационной системы нотариата.
Предусматривается право нотариуса при отсутствии документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, удостоверяющий личность, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы. Порядок установления личности гражданина будет определён Минюстом России совместно с ФНП по согласованию с Минкомсвязи России.
Устанавливается, что Федеральная нотариальная палата будет обеспечивать возможность представления по запросу в круглосуточном режиме информации об открытии наследственного дела через Интернет. Также предусматривается возможность проверки посредством ЕИС нотариата информации о нотариальном документе с использованием размещённой на нём машиночитаемой маркировки, устанавливаются правила исправления нотариусом выявленных технических ошибок, не изменяющих правовое содержание нотариально оформленного документа и не влияющих на права третьих лиц.
Авторы подчёркивают, что инициатива направлена на облегчение доступа к нотариальным услугам.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.
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Комментарии
Политика , Минкомсвязи РФ , Госдума , Минюст РФ , Правительство РФ
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