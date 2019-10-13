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«Мы подождем»: у Путина нет претензий к Трампу 

Газета.Ru 5 часов назад
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет претензий к Дональду Трампу по поводу упадка в российско-американских отношениях. По мнению Путина, президенту США мешает ситуация во внутренней политике Америки. Он также заявил, что Россия будет работать «с любым руководством США» сообразно с желанием Вашингтона сотрудничать.
Внутриполитическая повестка в США мешает президенту Дональду Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух держав. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.
«Мы все знаем, что говорит господин Трамп по поводу российско-американских отношений, [нормализации] Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.
В начале октября Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил надежду президент США.
При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин.
Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит в первую очередь от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.
«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский лидер.
Путин уже не в первый раз говорит, что Трамп скован политической системой США. Однако при этом американский президент способен и к самостоятельным решениям, проявляя политическую волю, заявлял президент России.
В начале лета 2019 года Путин заявил, что российско-американские отношения «становятся все хуже и хуже, проходят через стадию деградации». Он связал это похолодание с безостановочными санкциями, налагаемыми Вашингтоном на Москву.
С настроениями антироссийского толка в американской политике связал ухудшение отношений и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее он заявил, что для улучшения диалога между Америкой и Россией необходимо бороться с русофобией. Кроме того, необходимо усердно работать над созданием позитивного образа России и налаживать бизнес-связи.
«В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», — подчеркнул дипломат.
Белый дом тоже хочет преодолеть кризис, во всяком случае, на словах — Трамп неоднократно говорил, что скоро «все наладится».
Путин и Трамп встречались лично несколько раз, в основном — на полях различных саммитов. Мировые СМИ неоднократно писали, что личная симпатия двух президентов может помочь российско-американским отношениям, но этого не случилось. Отдельная встреча российского и американского лидеров прошла в финляндском Хельсинки летом 2018 года. Тогда американский лидер подчеркнул, что
«саммит с Россией был большим успехом», хотя сейчас «отношения между двумя странами находятся в самой низшей точке с момента их установления» между Российской Империей и САСШ в начале XIX века.
Краткая встреча Трампа и Путина состоялась также в Париже в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. Лидеры двух держав смогли оперативно обсудить основные проблемы: ракетно-ядерное разоружение и обстановку на международной арене.
В речах перед американцами Трамп также регулярно заявляет о своей любви к России. В конце лета 2018 года он заявил, выступая перед своими фанатами в штате Монтана:
«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией. Это хорошее дело, это не плохо».
Политические противники Трампа много раз обвиняли его в прямой работе на Кремль, заявляя о нечестной победе на выборах президента в 2016 году. Чтобы установить факт «российского вмешательства» около двух лет подряд работала правительственная комиссия во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером. Однако никакого сговора между Трампом и Путиным найти не удалось.
Лидеры двух держав обвинения в сотрудничестве и мнимом вмешательстве отрицали, указывая на политический характер скандала.
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Политика , Видео , Статьи , Роберт Мюллер , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Sky News , Москва , США
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