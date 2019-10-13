Путин назвал причину проблем в отношениях России и США

«Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, ещё предыдущей, он высказывался за нормализацию. Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия будет работать с любой администрацией США настолько, насколько она сама этого захочет.

«Но нас не может, конечно, не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью. Вот это очевидная вещь», — добавил Путин.

Глава государства также сказал, что не читает сообщения Трампа в соцсетях.

«…У меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю».

Ранее «Рамблер» сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет пригласить Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году. Выступая в Биаррице на сессии G7, Трамп сказал, что США будут принимать форум в следующем году, и он хотел бы видеть на встрече главу России.