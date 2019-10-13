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Путин назвал причину проблем в отношениях России и США 

Рамблер 35 минут назад
Путин назвал причину проблем в отношениях России и США
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин раскрыл причину проблем в отношениях США и России. В интервью арабским телеканалам российский лидер заявил, что Дональд Трамп выступает за нормализацию отношений между странами. Однако ему мешает внутриполитическая повестка.
«Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, ещё предыдущей, он высказывался за нормализацию. Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия будет работать с любой администрацией США настолько, насколько она сама этого захочет.
«Но нас не может, конечно, не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью. Вот это очевидная вещь», — добавил Путин.
Глава государства также сказал, что не читает сообщения Трампа в соцсетях.
«…У меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю».
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет пригласить Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году. Выступая в Биаррице на сессии G7, Трамп сказал, что США будут принимать форум в следующем году, и он хотел бы видеть на встрече главу России.
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Комментарии
Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США , США
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