Стало известно, почему Путина «никуда не тянет»

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о которых большинство граждан, может, и не знают», — сказал Песков.

На минувшей неделе Владимир Путин взял краткосрочный отпуск и поехал в сибирскую тайгу. Он любовался Енисеем и собирал грибы с министром обороны Сергеем Шойгу

Песков пояснил, что и грибы, и пойманную рыбу Путин не выбрасывает, а ест «как все нормальные люди».

Пресс-секретарь также признался, что во время выездов на природу президенту и окружению приходится обсуждать рабочие моменты. По его словам, Путину вообще никогда не удается переключаться.

«Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой», — сказал Песков.