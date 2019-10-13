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Стало известно, почему Путина «никуда не тянет» 

Рамблер + ещё 14 53 минуты назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин предпочитает проводить отпуск в России. В эфире телеканала «Россия 1» Песков напомнил, что Путин говорил ранее в интервью, что его не тянет на отдых за границей.
«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о которых большинство граждан, может, и не знают», — сказал Песков.
На минувшей неделе Владимир Путин взял краткосрочный отпуск и поехал в сибирскую тайгу. Он любовался Енисеем и собирал грибы с министром обороны Сергеем Шойгу.
Песков пояснил, что и грибы, и пойманную рыбу Путин не выбрасывает, а ест «как все нормальные люди».
Пресс-секретарь также признался, что во время выездов на природу президенту и окружению приходится обсуждать рабочие моменты. По его словам, Путину вообще никогда не удается переключаться.
«Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой», — сказал Песков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент РФ Владимир Путин раскрыл причину проблем в отношениях США и России. В интервью СМИ он заявил, что Дональд Трамп высказывается за нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. Однако президенту США мешает внутриполитическая повестка.
Комментарии553
Политика , Видео , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин
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